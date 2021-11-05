في مباراة كونتي الأولى.. توتنهاتم يفوز على فيتيس أرنهيم

نجح توتنهام الإنجليزي في الفوز على ضيفه فيتيس أرنهيم الهولندي 3 /2، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة من دوري المؤتمر الأوروبي.

وحقق توتنهام فوزه في أول مباراة له تحت قيادة مديره الفني الجديد الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي نونو سبيرتو سانتو الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد صفر /3 في المرحلة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وتقدم توتنهام عن طريق نجمه الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 14، قبل أن يضيف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 31 سجل جاكوب راسموسن لاعب فيتيس هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لصالح توتنهام.

وفي الدقيقة 32 نجح اللاعب ذاته في تسجيل هدف لصالح فريقه، قبل أن يسجل ماتوش بيرو هدفا أخر للفريق الهولندي في الدقيقة 42.

وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين، واحد من توتنهام وهو الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة 59 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، واثنين من فيتيس وهما دانيلو دوخي في الدقيقة 81 بعد تعرضه للإنذار الثاني، فيما جاءت البطاقة الحمراء المباشرة لماركوس شوبيرت في الدقيقة 84.

ورفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن فيتيس صاحب المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة عزز رين الفرنسي صدارته للمجموعة بالفوز 1 / صفر على فريق مورا السلوفيني.

ورفع رين رصيده إلى عشر نقاط في المركزالأول، فيما بقى مورا دون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الثالثة انتزع روما تعادلا صعبا من ضيفه بودو جليمت النرويجي 2 /2.

ولم ينجح فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تعويض الخسارة المذلة 1 / 6 والتي تلقاها على يد نفس الفريق في مباراة الجولة الثالثة، مكتفيا بالتعادل ورفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بودو جليمت.

وتقدم الفريق النرويجي عن طريق أولا سولباكين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل ستيفان شعراوي هدف التعادل لروما في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 66 سجل إيرك بوتيم الهدف الثاني لبودو جليمت، قبل أن يدرك روجر إيبانيز التعادل مجددا لروما في الدقيقة 84.

وكانت منافسات الجولة في المجموعة ذاتها قد افتتحت بمباراة شهدت فوز زوريا لوجانسك الأوكراني على ضيفه سيسكا صوفيا البلغاري 2 / صفر.

وفي المجموعة الخامسة، فاز فينورد الهولندي على مضيفه يونيون برلين الألماني 2 / 1، فيما فاز سلافيا براغ التشيكي على مكابي حيفا الإسرائيلي 1 / صفر.

ورفع فينورد رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن سلافيا براغ صاحب المركز الثاني، فيما يحتل مكابي حيفا المركز الثالث برصيد اربع نقاط ويتذيل يونيون برلين الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وفي المجموعة السادسة فاز كوبنهاجن الدنماركي على مضيفه باوك اليوناني 2 / 1، وذلك بعدما افتتحت منافسات الجولة في المجموعة ذاتها بفوز سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على لينكولن رد امبس من جبل طارق 4 / 1، وذلك في وقت سابق من اليوم الخميس.

ورفع كوبنهاجن رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول، بفارق نقطتين عن كل من سلوفان براتيسلافا وباوك سالونيكي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يتذيل لينكولن الترتيب دون رصيد من النقاط.