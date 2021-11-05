خاص - المصري يصرف مكافأة الفوز بالكونفيدرالية قبل لقاء فيوتشر

قرر مجلس إدارة النادي المصري بصرف مكافأة الفوز للاعبي الفريق الخاصة ببطولة الكونفيدرالية قبل لقاء فيوتشر مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وعلم "الفجر الرياضي" أن لاعبي المصري حصلوا عقب مران أمس الخميس على مكافأت الفوز الخاصة ببطولة الكونفيدرالية وذلك طبقا للائحة الفريق التي تنص على صرف المكافأت في حالة الفوز من أجل تحفيز اللاعبين.

وزحصل النادي المصري علي الشيك الثاني بقيمة ٨ مليون جنيه من قيمة تعاقد اللاعب أحمد رفعت مهاجم الفريق البورسعيدي أمس الخميس.

