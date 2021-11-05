خاص- كشف موقف مشاركة شديد قناوي أمام فيوتشر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق فيوتشر أف سي والمقرر أقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة علي ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز

وعلم "الفجر الرياضي" أن أحمد شديد قناوي ظهير أيسر النادي المصري جاهز للمشاركة مع فريقه أمام فيوتشر وذلك بعد تحسن حالته عقب إصابته بشرخ بالأنف ومن المحتمل أن يشارك مرتديا قناعا في حال خوضه المباراة.

وتعرض اللاعب لكدمة قوية في الوجه خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي سموحة مما أدي إلي شرخ في الأنف في المباراة السابقة والتي أنتهت بالتعادل السلبي

