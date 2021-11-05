خاص- كشف موقف مشاركة شديد قناوي أمام فيوتشر

الفجر الرياضي
شديد قناوي
شديد قناوي
Advertisements

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق فيوتشر أف سي والمقرر أقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة علي ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز

وعلم "الفجر الرياضي" أن أحمد شديد قناوي ظهير أيسر النادي المصري  جاهز للمشاركة مع فريقه أمام فيوتشر وذلك بعد تحسن حالته عقب إصابته بشرخ بالأنف ومن المحتمل أن يشارك مرتديا قناعا في حال خوضه المباراة.

وتعرض اللاعب لكدمة قوية في الوجه خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي سموحة مما أدي إلي شرخ في الأنف في المباراة السابقة والتي أنتهت بالتعادل السلبي
 

شديد قناوي فيوتشر اف سي احمد شديد قناوي المصري
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل - "بند غريب" في عقد مبابي مع ريال مدريد

تعرف على غيابات الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري

تعرف على المتأهلين إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

رانيا يوسف لـ"الفجر الفني": استمتعت جدا بـ"الآنسة فرح".. وإذا عرض علي تقديم أجزاء جديدة سأوافق فورا

عاجل.. حسام حسن يهين الصحفيين بعد الخسارة من بيراميدز (فيديو)

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك اليوم الجمعة في قمة الدوري المصري

عاجل - 10 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الجمعة