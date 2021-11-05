خاص - أبو طالب يكشف سر انسحابه من انتخابات المصري

أعلن محمد أبو طالب عضو مجلس إدارة النادي المصري سابقا وأحد المرشحين على مقعد رئيس النادي أنسحابه منذ قليل من سباق الأنتخابات المزمع إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٢٤ ديسمبر المقبل.

وأكد أبو طالب لـ "الفجر الرياضي" في تصريحات خاصة أن قرار انسحابه من الانتخابات من أجل الحفاظ على سمعة بورسعيد والنادي المصري

وقال عضو مجلس الادارة السابق إن الأسباب التي طرأت على المشهد الأنتخابي كادت أن تضع بورسعيد والنادي المصري وجماهيره في شكل لايليق بهم ولا بتاريخهم الطويل

وتقدم أبو طالب بأعتذار رسمي عن الخوض في الانتخابات وذلك من أجل إتاحة الفرصة كاملة لإعادة هذه الإجراءات في ظروف صحية أكثر يسعي الجميع فيها للحفاظ علي النادي ومقدراته وتاريخه

