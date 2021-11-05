محمد موسى: وقوع العاصمة الإثيوبية في يد مقاتلي تيجراي مسألة وقت (فيديو)

علق الإعلامي محمد موسى، على حذف موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا على صفحة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لتحريضه على العنف.

وتوقع محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، وقوع العاصمة الأثيوبية في يد مقاتلي تيجراي، قائلا: المسألة مجرد وقت.. خلينا متفقين أن اللي بيحصل ده عبارة عن نهاية طبيعية لكل ديكتاتور أو محتل.. أه أبي أحمد محتل.. احتل حقوق شعبه واقتصر المواطنة علي أتباعه فقط وخلق عداءات مختلفة مع باقي أطياف شعبه وكل ده عشان يقعد أكبر فترة ممكنة في الحكم.

وتابع ما يقوم به أبي أحمد لا يختلف كثير عما أفضت إليه جماعة الإخوان الإرهابية هنا في مصر عندما ثار الشعب عليهم في ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن ما حدث في أثيوبيا ليس انقلابًا ولكنها ثورة شعب علي الديكتاتورية وتحولت لصراع عسكري أعتقد أنه هيحسم لصالح الشعب الأثيوبي.

وجاء الحذف لانتهاك المنشور سياسات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إذ يُعد تحريضًا على العنف، بدعوته للشعب لحمل السلاح في وجه مقاتلي تيجراي.

وتعهد آبي أحمد، في الذكرى السنوية لاندلاع حرب تيجراي، بدفن من وصفهم بـ«الأعداء»، في إشارة إلى مقاتلي إقليم تيجراي.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إنها سيطرت على بلدة استرتيجية تبعد نحو 350 كم عن العاصمة أديس أبابا.