عضو "المصري للشئون الخارجية": آبي أحمد يقود إثيوبيا إلى الانهيار

شن عدلي سعداوي عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، هجوما على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بعد تحريضه على العنف، بدعوته للشعب لحمل السلاح في وجه مقاتلي تيجراي.

وأضاف عدلي سعداوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وزراء الإثيوبي آبي أحمد رجل دموي بطبعة وشاهدنا ذلك خلال تعامله مع إقليم تيجراي، لافتا أنه استخدم الطيران والقوات المسلحة في قتل وذبح مقاتلي جبهة التحرير.

وتابع عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، آبي أحمد لا يقود المنطقة إلى الاستقرار والتنمية لمواجهة الفقر، مشيرا إلى أنه يقود بلاده إلى الانهيار والتفكك، مضيفا: أتوقع خروجه من المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة، وليرى العالم الذي يسانده ما يفعله في المنطقة من إراقة الدماء.