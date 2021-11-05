بعد جريمة الإسماعيلية.. محمد موسى: أبوس أيديكم رجعوا الرقابة على المصنفات الفنية

توك شو
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
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شن الإعلامي محمد موسى، هجوما على الأعمال الدرامية أو سينمائية التي تحتوي على مشاهد ذبح وقتل وبلطجة، مثل مسلسل ملوك الجدعنة، قائلا: كله قتل وبلطجة وترويج لتجارة المخدرات وترويج لممارسة الأعمال المنافية للأداب".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  أبوس أيديكم رجعوا الرقابة علي المصنفات الفنية واختاروا ناس فيها يكون كل همهم الحفاظ علي المجتمع المصري والحفاظ علي الفن المصري.

وتابع الإعلامي محمد موسى، الأفلام السينمائية والدراما خلال السنوات السابقة نشرت العنف والبلطجة وفي مقدمتها أعمال الفنان محمد رمضان التي حذرت  من خطورتها من عام 2016، مشيرا إلى أنه يؤسس لمفهوم البلطجة ولدولة البلطجة.

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