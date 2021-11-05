سليمان عيد: اتقدمت لـ 12 بنت واترفضت

الفجر الفني
سليمان عيد
سليمان عيد
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كشف الفنان سليمان عيد، إنه بعد تخرجه فى المعهد بحث عن عروسة، وتقدم لـ 12 فتاة لكن تم رفضه.

 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، المذاع على قناة ON، أن إحدى المرات التي رفض فيها كانت بسبب عمله في التمثيل.

 

وأشار صلاح عبد الله، خلال لقائه في البرنامج إنه وجد أن هناك شيئًا ينقصه وقرر الزواج وكان يبلغ من العمر وقتها 34 عاما، مضيفا: "كان لدى مواصفات غريبة شوية وجبت ورقة كتبت فيها كل التفاصيل وكل ما أروح أتقدم لواحدة أبص فى الورقة أعود عن قرارى، وأفكر كيف أعتذر.

سليمان عيد أمير كرارة سهرانين صلاح عبد الله منوعات
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