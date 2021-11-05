مساعد وزير الداخلية الأسبق: فرقة 333 حررت رهائن بلطجي الفيوم باحترافية

قال اللواء فاروق المقرحى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المجموعة التي أنقذت رهائن الفيوم من رجال الأمن الوطني، بعد اقتحام مسكن البلطجي الذي احتجزهم، مدربة على أعلى مستوى من المهارات ولديهم كفاءة للتعامل مع الإرهابيين والمجرمين شديدي الخطورة.

وأضاف اللواء فاروق المقرحى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الفرقة 333 حررت رهائن بلطجي الفيوم باحترافية، مشيرا إلى أن القوات نجحت في تفكيك الأبواب المحصنة بطريقة فنية عالية وفوجئ البلطجي برجال الشرطة في وسط المنزل.

وتابع ومساعد وزير الداخلية الأسبق، عهد "الخطاط انتهي"، ونسير إلى الأمام لافتا إلى أن رجال جهاز الشرطة تدريبهم على أعلى مستوى، سواء القوات النظامية أو المكلفة بجمع المعلومات.