محمد موسى: الأفلام السينمائية والدراما نشرت العنف والبلطجة (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن الأفلام السينمائية والدراما خلال السنوات السابقة نشرت العنف والبلطجة وفي مقدمتها أعمال الفنان محمد رمضان التي حذرت من خطورتها من عام 2016، مشيرا إلى أنه يؤسس لمفهوم البلطجة ولدولة البلطجة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "ياما اتكلمنا ونبهنا لكن محدش سمعنا وكل منتج فني وكل ممثل ميهمهوش إيه اللي هيقدمه ولكن كل همهم هيدخل خزنتهم كام وللأسف في أسبوع واحد شفنا أهوه حادثتين قلبوا البلد سواء قاتل ضحية الإسماعيلية اللي مسك رأس القتيل ولف بها الشوارع بمنتهي الوحشية أو بلطجي الفيوم الذي احتجز أسرته وقتل حماته بسبب خلافات أسرية ولولا تدخل أسود الداخلية كان كل الرهائن ماتوا.

وأتم قائلا: "والله لو في أيدي قرار لأمنع إذاعة أي عمل درامي أو سينمائي يكون به مشاهد ذبح وقتل وبلطجة وهنبعد بعيد ليه ما مسلسل ملوك الجدعنة كان كله قتل وبلطجة وترويج لتجارة المخدرات وترويج لممارسة الأعمال المنافية للأداب... أبوس أيديكم رجعوا الرقابة علي المصنفات الفنية واختاروا ناس فيها يكون كل همهم الحفاظ علي المجتمع المصري والحفاظ علي الفن المصري.