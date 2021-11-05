رئيس البنك الزراعي: 286 مليار جنيه حجم الإنتاج النباتي.. والحيواني 187 مليار

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مصرفه يشهد حركة تطوير كبيرة وشاملة في جميع المجالات والقطاعات المختلفة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بالإنتاج الزراعي، لافتا أنه بلغ 544 مليار جنيه.

وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإنتاج النباتي بلغ 286 مليار جنيه، بينما الإنتاج السمكي بلغ 61 مليار جنيه، والحيواني 187 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل 30 %.

وتابع علاء فاروق، البنك الزراعي المصري استطاع استعادة ثقة المواطن المصري، لافتا أن ودائع وحسابات توفير بالبنك ارتقعت من 50 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن مصرفه يستهدف المنافسة على أكبر البنوك يعمل في مجال التنمية المستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الـ3 سنوات القادمة.