البنك الزراعي: ضخ 300 مليون جنيه في مشروع "البتلو" للحفاظ على الثروة الحيوانية

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك ضخ 300 مليون جنيه في المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو" الأسبوع الماضي للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، خصصنا 10 مليارات جنيه كدعم جديد لتمويل المشروع القومى لتربية عجول البتلو بفائدة مدعمة 5 % سنويًا.

وتابع رئيس البنك الزراعي المصري، هناك اهتمام كبير من طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة الاهتمام بالريف المصري والمرأة الريفية وخلق منتجات تتماشى مع امكانيات الريف، لافتا أن الإنتاج النباتي بلغ 286 مليار جنيه، بينما الإنتاج السمكي بلغ 61 مليار جنيه، والحيواني 187 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الزراعة تمثل 30 %.، مشيرا إلى أن مصرفه يشهد حركة تطوير كبيرة وشاملة في جميع المجالات والقطاعات المختلفة