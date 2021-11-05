البنك الزراعي: تسويق منتجات مصر لتأمينات الحياة من خلال 1200 فرع خلال عام

كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، تفاصيل توقيع مصرفه برتوكول مع شركة مصر لتأمينات الحياة يتيح من خلاله البنك للشركة تسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية للأفراد والشركات من خلال 100 فرع مطور من فروع البنك بالمراكز والقرى والتي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وقال علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف خلال عام زيادة عدد الأفرع إلى 1200، كما نستهدف طرح منتجات قادرة على توفير العلاج وحماية المرأة المصرية والمزارع.

وتابع رئيس البنك الزراعي المصري، نستهدف خلق مزيد من التعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة خلاف الفترة القادمة، لافتا أن الاهتمام بالعنصر البشرى أحد أهم مقومات النجاح.