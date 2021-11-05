محمد موسى: "لو حمو بيكا نجح في اختبارات الموسيقيين هقدم بلاغ للنائب العام"

كشف الإعلامي محمد موسى، عن تقدم مؤدي المهرجانات حمو بيكا تقدم لنقابة الموسيقيين للحصول على تصريح مزاولة المهنة من خلال اختبار أمام لجنة مكونة من 3 موسيقيين وهم الموسيقار هاني شنودة ومحمد ضياء وسامي الحفناوي.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "إن بيكا هينجح في الاختبار، وأنا هطعن في عضويته وهقدم بلاغ للنائب العام إذا تم إجازة قبوله، لأن لازم يتوافر شرط حسن السير والسلوك وهو متهم في أكتر من قضية خناقات بالشوارع وغيرها من القضايا، ولأن كده يبقي إحنا بنقنن تجريف الذوق العام المصري وبنقنن كمان معاه الإسفاف اللي الناس دي بتقوله".

وتابع، أن ما يقدمه مؤدي المهرجانات مثل حمو بيكا وغيره يضر المجتمع ويخل بالذوق العام، ويؤثر على الأجيال القادمة التي تنشأ على مثل هذه الكلمات.