أهالي عزبة سليم باشا يستغيثون بمحافظ المنيا لعدم وجود مدرسة (فيديو)

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، معاناة أهالي عزبة سليم باشا، التابعة لقرية إدمو بمركز المنيا، من عدم توافر مدرسة بالقرية، محذرين من وقوع كارثة جديدة بسبب المراكب النيلية والمعديات التى تقل التلاميذ من وإلى مدرسة محفوظ التي تقع على مسافته 15 كم عن طريق البري أو عبور البحر اليوسفي ومسافته لا تتعدي كم مما قد يؤدي إلى غرقهم.

وقال الأهالي في استغاثتهم، إن المركب التي تقل أبنائنا غير مؤهلة، وكادت أن تغرق أكثر من مرة وهي محملة بأكثر من 30 طالب وطالبة، بالإضافة إلى التكاليف المادية حيث أن المراكبي يحصل علي 15 جنيه من كل طالب.

وأكد الأهالي أنهم تواصلوا مع مسؤولين في المجلس المحلي بسرعة التصرف، وبناء كبري مشاه صغير بأقل تكلفه قبل فوات الأوان، إلا أن سكان قرية محفوظ التي تقع بها المدرسة رفضوا، خوفًا منهم من المشاغبات المتوقعة ما بين شبابهم وشبابنا، ولكن هل يدفع أولاهم حياتهم جزاء هذا التحفظ؟.