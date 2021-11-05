محمد موسى: حملة "خط أحمر" ضد مؤدي المهرجانات هدفها الحفاظ على هوية مصر

قال الإعلامي محمد موسى إن حملة برنامج "خط أحمر" ضد مؤدي المهرجانات بدأت في عام 2018 من قناة العاصمة ومرورا بقناة ltc ووصل إلى قناة الحدث اليوم حاليا، وتستهدف الحفاظ على هوية مصر الفنية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن مبدأ البرنامج ثابت لا يتغير على مدار السنوات، "إحنا على مبدأنا ومبنغيروش ولا عشان قعدة حلوة ولا سهرة من إياهم، احنا اشتغلنا سنين طويلة ضد الإسفاف اللي بنشوفه كل يوم والتاني من اللي بيسموا نفسهم مؤديين مهرجانات ولا هما مؤديين ولا مطربين ولا مغنيين هما مسفين وبس".

وتابع: "أن مؤدي المهرجانات مش هيفضيفوا حاجة للفن المصري، معنديش مشكلة أن واحد زي حمو بيكا أو غيره يغني لكن يتعلم ازاي يغني يقول كلام مفيهوش إسفاف هو أوغيره وساعتها هنشجعه لأنهم في الأخر حالة مجتمعية يا نصلح منها يا هنواجهها.