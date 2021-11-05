استشاري علاقات زوجية: الخلافات المادية طاعون بين الزوجين

توك شو
صورة تعبيرية عن الخلافات
صورة تعبيرية عن الخلافات الزوجية
Advertisements

قالت الدكتورة شيرين نجيب استشاري العلاقات الزوجية وتأهيل المقبلين على الزواج، إن الخلاف المادي بين الرجل والمرأة شيء أساسي يحكم العلاقات الزوجية في الوقت الراهن، لافتة أنه يتم تأهيل المخطوبين دون النظر إلى المستوى الاجتماعي.

وأضافت الدكتورة شيرين نجيب  خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بعض الرجال يتزوجون من امرأة تعمل لمساعدة على أعباء الحياة لكن الكثير يتفاجأ برفض المرأة مساعدة الزوج في البيت بداعي أن دخلها لا يحق للرجل أن يأخذ منه شيء ومن هنا ينشأ الخلاف بينهما.  

وتابعت استشاري العلاقات الزوجية، بعض الرجال يعول والدته ووالده وأشقائه بجانب أسرته مما يدفع الكثير من الزوجات لطلب الزوج بالتخلي عنهم بدافع "بيتك أهم"، مما ينذر بتهديد استقرار الأسرة وتبدأ الصراعات بين الزوج وزجته.

العلاقات الزوجية الزواج الخلافات الزوجية العلاقات الزوجية الناجحة
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

التسريبات تضرب الأهلي قبل القمة

عاجل - "بند غريب" في عقد مبابي مع ريال مدريد

كارتيرون في حيرة قبل القمة

محمد موسى يفجر مفاجأة: حمو بيكا تقدم لـ "الموسيقيين" للحصول على تصريح مزاولة المهنة

سليمان عيد: اتقدمت لـ 12 بنت واترفضت

ميدو يكشف مفاجأة حول مشاركة الشناوي في القمة

رئيس البنك الزراعي: حركة تطوير كبيرة تشمل جميع القطاعات (فيديو)

عاجل.. حسام حسن يهين الصحفيين بعد الخسارة من بيراميدز (فيديو)