استشاري علاقات زوجية: الخلافات المادية طاعون بين الزوجين

قالت الدكتورة شيرين نجيب استشاري العلاقات الزوجية وتأهيل المقبلين على الزواج، إن الخلاف المادي بين الرجل والمرأة شيء أساسي يحكم العلاقات الزوجية في الوقت الراهن، لافتة أنه يتم تأهيل المخطوبين دون النظر إلى المستوى الاجتماعي.

وأضافت الدكتورة شيرين نجيب خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بعض الرجال يتزوجون من امرأة تعمل لمساعدة على أعباء الحياة لكن الكثير يتفاجأ برفض المرأة مساعدة الزوج في البيت بداعي أن دخلها لا يحق للرجل أن يأخذ منه شيء ومن هنا ينشأ الخلاف بينهما.

وتابعت استشاري العلاقات الزوجية، بعض الرجال يعول والدته ووالده وأشقائه بجانب أسرته مما يدفع الكثير من الزوجات لطلب الزوج بالتخلي عنهم بدافع "بيتك أهم"، مما ينذر بتهديد استقرار الأسرة وتبدأ الصراعات بين الزوج وزجته.