محمد موسى يوجه رسالة لـ "الموسيقيين" بشأن قضية بيكا ولورديانا وعمر كمال

قال الإعلامي محمد موسى إن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قررت نظر محاكمة حمو بيكا وعمر كمال والراقصة البرازيلية لورديانا، في واقعة استغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتربح منه من ذلك المقطع، وحددت المحكمة جلسة الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن نيابة الشئون المالية والتجارية كانت أجرت التحقيقات في قيام "بيكا" و"كمال" و"لورديانا" بنشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإخلالهم بالآداب العامة لنشر مقطع الفيديو بهدف الحصول على الأموال.

وتابع، "طيب يا لجنة نقابة الموسيقيين مش ده برضه متعلق بحسن السير والسلوك ولا إيه، أنا واثق أن النقابة مش هتقع في غلطة كبيرة زي دي تمحي مشوارهم في مجابهة هذه النماذج اللي ممكن تضر بالفن المصري.