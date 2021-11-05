محمد موسى يفتح النار على حمو بيكا ونور التوت: "النجومية مش كده"

قال الإعلامي محمد موسى، إن مؤدي المهرجانات نور التوت يقوم بالتدرب على آلة موسيقية بعد قرار نقابة الموسيقيين بعدم الغناء باستخدام الفلاشة، مضيفا "خلينا متفقين أن الناس دي عايزة تدريب كتير أوي عشان يعرفوا يغنوا قدام فرقة موسيقية ولو سألت واحد فيهم يعني ايه مقام مش هيكون عارف، ولو سألته عن السلم الموسيقي هيفتكرك بتسأل عن سلم بيتهم".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن حمو بيكا ونور التوت سافروا للسعودية، وكتبوا منشورا على صفحتهم بالسوشيال ميديا، "كاتبين أنهم مسافرين على الـ في أي بي، وده يوضح أد أيه الناس دي مش مصدقة الحكاية، وأد أيه مش عارفين إزاي يكونوا نجوم، وأن النجم مش بالعربية المطلية دهب ولا اللي بيسافر علي البيزنس كلاس".

وتابع: "النجم هو اللي بيعرف إزاي يحترم الجمهور ويسيب علامة محترمة بين الناس من خلال صوت حلو ولحن محترم وكلمات متأذيش المجتمع، هي دي النجومية".