استشاري علاقات زوجية: أحد أسباب المشاكل الأسرية بناء الحياة الزوجية على المال

قالت الدكتورة شيرين نجيب استشاري العلاقات الزوجية وتأهيل المقبلين على الزواج، إن الزواج علاقة يقوم أساسها على المال وهذا ما يسبب المشاكل كثيرة بين الرجل والمرأة، لافتة أن الحياة الزوجية شراكة بين الطرفين ويجب إبرام عقد خاص ببنود الصرف لكن التقاليد والعادات تقف حائل أمام هذا الأمر ويعتبرها البعض تقليل وإهانة للرجل.

وأضافت الدكتورة شيرين نجيب خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بعض الرجال يتزوجون من امرأة تعمل لمساعدة على أعباء الحياة لكن الكثير يتفاجأ برفض المرأة مساعدة الزوج في البيت بداعي أن دخلها لا يحق للرجل أن يأخذ منه شيء ومن هنا ينشأ الخلاف بينهما.

وتابعت استشاري العلاقات الزوجية، الخلاف المادي بين الرجل والمرأة شيء أساسي يحكم العلاقات الزوجية في الوقت الراهن، لافتة أنه يتم تأهيل المخطوبين دون النظر إلى المستوى الاجتماعي.