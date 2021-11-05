خبير أسري: الدراما أفسدت الحياة بين الزوجين (فيديو)

قال الدكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، إن رغبة الزوجة في البحث عن حسابات زوجها في البنوك تعد تراكمات ومفاهيم خاطئة لدى الأسرة.



وأضاف الدكتور أحمد علام خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدراما والسينما رسخت العديد من المفاهيم التي ما زال المجتمع حتى الآن يعاني منها، من بينهما التركيز على مظاهر الترف من خلال تجسيد الكثير من الأعمال في الفيلل والقصور والسيارات الفارهة.

وتابع استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، من الممكن أن يكون مرتب الزوج أصبح أقل من قبل، وهو ما أدى تباعا لاختلاف مستوى المعيشة، وبالتالي تنشأ الخلافات، كما أن اختيار الزوج على أساس قدرته المالية فقط تعد من أبرز أسباب الخلافات بين الزوجين.