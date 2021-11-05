خبير أسري يحذر الزوجة من البحث عن حسابات زوجها (فيديو)

قال الدكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، إن هناك بعض الزوجات تخفي مدخراتها وأموالها عن زوجها، لافتا أن المرأة عليها مشاركة زوجها في مصاريف المنزل لأن الحياة قائمة على المشاركة بين الرجل والمرأة.



وأضاف الدكتور أحمد علام خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك خصوصية للرجل لا يريد أن يشاركه حتى إذا كانت زوجته، مثل حجم مدخراته أو راتبه، مضيفا: أن هذه عادات وطبيعة في الرجل الشرقي.

وتابع استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، الدراما والسينما رسخت العديد من المفاهيم التي ما زال المجتمع حتى الآن يعاني منها، من بينهما التركيز على مظاهر الترف من خلال تجسيد الكثير من الأعمال في الفيلل والقصور والسيارات الفارهة، لافتا أن رغبة الزوجة في البحث عن حسابات زوجها في البنوك تعد تراكمات ومفاهيم خاطئة لدى الأسرة.