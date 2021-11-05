خبير أسري: تحمل الزوجة للمسؤولية بمفردها يؤدي للطلاق سريعا (فيديو)

قال الدكتور إيهاب زايد، الخبير الأسري، إن الخلافات المالية بين الزوجين غالبا ما يكون الطرفين شركاء فيها، فعلى سبيل المثال قد يكون بخل الزوج من أهم أسباب الخلاف، والزوجة تحتاج لمصاريف يومية وأحيانا تكون ليست مدبرة وهو ما يفتح المجال للخلافات.



وأضاف إيهاب زايد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك بعض الشباب لا يعرفون شيئا عن المسؤولية، ويبحث عن زوجة عاملة ولها دخل شهري، وبعد الزواج يقوم هو بالصرف على نفسه فقط "على القهوة والسجاير والخروجات وبس، والزوجة هي اللي بتشيل كل حاجة".

وتابع: "أنه مع مرور الوقت عاما بعد عام والزوجة تحمل المسؤولية بمفردها وتربي الأبناء، وهو ما يؤدي للطلاق بعد تفاقمه تدريجيا، وبالتالي لازم يكون فيه اتفاق بين الزوجين".