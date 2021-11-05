خبير أسري: تحمل الزوجة للمسؤولية بمفردها يؤدي للطلاق سريعا (فيديو)

توك شو
صورة تعبيرية عن الخلافات
صورة تعبيرية عن الخلافات الزوجية
Advertisements

قال الدكتور إيهاب زايد، الخبير الأسري، إن الخلافات المالية بين الزوجين غالبا ما يكون الطرفين شركاء فيها، فعلى سبيل المثال قد يكون بخل الزوج من أهم أسباب الخلاف، والزوجة تحتاج لمصاريف يومية وأحيانا تكون ليست مدبرة وهو ما يفتح المجال للخلافات.

وأضاف إيهاب زايد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك بعض الشباب لا يعرفون شيئا عن المسؤولية، ويبحث عن زوجة عاملة ولها دخل شهري، وبعد الزواج يقوم هو بالصرف على نفسه فقط "على القهوة والسجاير والخروجات وبس، والزوجة هي اللي بتشيل كل حاجة".

وتابع: "أنه مع مرور الوقت عاما بعد عام والزوجة تحمل المسؤولية بمفردها وتربي الأبناء، وهو ما يؤدي للطلاق بعد تفاقمه تدريجيا، وبالتالي لازم يكون فيه اتفاق بين الزوجين".

العلاقات الزوجية العلاقات الزوجية الناجحة المشاكل الزوجية محمد موسى الطلاق
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل - "بند غريب" في عقد مبابي مع ريال مدريد

ميدو: سأحضر لقاء القمة.. ونجلي انتقل إلى بيراميدز

التسريبات تضرب الأهلي قبل القمة

راشفورد يعود لقائمة منتخب إنجلترا بعد غياب طويل بسبب الإسابة

عفت نصار: أتوقع حالات طرد في لقاء القمة.. والزمالك الأقرب للفوز

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 5-11-2021 في سوق العبور

كمونة: توقعي فوز الأهلي على الزمالك 6-1 مرة آخرى.. دعابة

بعد عمليات ماراثونية.. الكنيست الإسرائيلي يقرّ موازنة 2022