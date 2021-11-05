إيهاب زايد: الأجيال الجديدة من الشباب لا تعلم شيئا عن مسؤوليات الزواج

قال الدكتور إيهاب زايد، الخبير الأسري، إنه يجب أن يكون فيه اتفاق بين الزوجين بشأن مصاريف المنزل والحياة الزوجية، ومن المعروف أن الزوج هو المسؤول عن ذلك حسب الشرع، وإذا ارتضت الزوجة أن تقوم بالصرف على بند معين فلا مشكلة.

وأضاف الخبير الأسري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القوامة للرجل وبالتالي الصرف يكون له وليس على الزوجة، ولكن الفترة الحالية تشهد "لخبطة" الوعي عند الشباب والمقبلين على الزواج أو حديثي الزواج، فلا يعلمون من عليه المسؤولية وغيرها من هذه الأمور، التي تؤدي تباعا للصدام بين الزوجين وهو ما يؤدي للانفصال.

وتابع، إن الخلافات المالية بين الزوجين غالبا ما يكون الطرفين شركاء فيها، فعلى سبيل المثال قد يكون بخل الزوج من أهم أسباب الخلاف، والزوجة تحتاج لمصاريف يومية وأحيانا تكون ليست مدبرة وهو ما يفتح المجال للخلافات.