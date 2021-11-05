خبير أسري يكشف مفاهيم خاطئة تجعل الرجل ينفر من المرأة

قال الدكتور إيهاب زايد استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، إن هناك بعض الزوجات تتقمص دور الوصاية على زوجها نتيجة نشأتها ورؤيتها لطريقة تعامل والدتها مع والدها، مشيرا إلى أن هذه المفاهيم الخاطئة تهدد استقرار الأسرة وتجعل الرجل ينفر من المرأة.



وأضاف الدكتور إيهاب زايد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الزوجة عندما تتسم بالهدوء والعقلانية تدفع الرجل إلى الحديث معها في تفاصيل كثيرة ومن هنا تذوب جميع الخلافات بينهما، مؤكدا أن أسلوب الزوجة في معرفة معلومات من زوجها بالقوة تأتي بنتائج عكسية.

وتابع استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، يجب أن يكون فيه اتفاق بين الزوجين بشأن مصاريف المنزل والحياة الزوجية، ومن المعروف أن الزوج هو المسؤول عن ذلك حسب الشرع، وإذا ارتضت الزوجة أن تقوم بالصرف على بند معين فلا مشكلة.