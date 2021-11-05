خبيرة أسرية: الرجل سند المرأة ولا يمكن الاستغناء عنه

قالت الدكتورة عبير طلعت، استشاري العلاقات الأسرية، إن الأب والزوج هما سند المرأة بعد الله سبحانه وتعالى، ولكن بينهما فرق فسند الأب غير مشروط سواء كانت سلوكها سوية أم لا فاشلة أم ناجحة.

وأضافت الدكتورة عبير طلعت في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، سند الزوج يكون مشروط، بقيامك بمهام البيت والأسرة ونيل رضاه، مضيفة أن الرجل دائما هو سند المرأة في الحياة ولا يمكن الاستغناء عنهم في الحياة.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، قد يحدث أن يتخلى الرجل عن زوجته على عكس الأب لن يتخلى على ابنته، مضيفة: يجب على المرأة أن تثق في قدرة الله وأن تكون قوية لمواجهة أي ظروف قد تحدث لها.