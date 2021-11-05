استشاري أسري: سند المرأة في المال والتعليم والعمل (فيديو)

توك شو
الدكتورة إيمان الريس
الدكتورة إيمان الريس - استشاري أسري
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قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري أسري وتربوي، إن كلمة السند تعني "اللي بتسندي عليه وقت زعلك وغضبك وضيقتك وكسرتك، وأول سند للفتاة هو الله سبحانه وتعالى، ويأتي في المرحلة الثانية المال.

وأضافت إيمان الريس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "أن الزمن الحالي مبقاش فيه حاجة مضمونة"، وبالتالي فإن تعليم المرأة وعملها ومالها هو الأساس والسند، ويجب على الزوجة معرفة والتأكد أن الجميع من حولها قد ينشغلون عنها".

وتابعت أنه إذا مرضت الزوجة على سبيل المثال، فإن الزوج أو الأب قد لا يستطيع البقاء معها أو الجلوس بجانبها، إنما في حالة أنها تملك أموالا وتعليما وصحة، فإنها تستطيع إحضار أشخاص كثر للجلوس معها. 

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