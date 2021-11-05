أميرة عبيد: حملة "هي وهما" ضد المذيعة خرابة بيوت وفي صف المرأة

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن الحملة التي قامت بها ضد المذيعة التي وصفتها بـ "خرابة البيوت"، لا تعني أنها تقف في صف الرجل ضد المرأة، ولكنها ضد تضليل المرأة والضحك عليها أو استغلالها.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أنها ضد ما تقوم به تلك المذيعة المريضة نفسيا التي فشلت في حياتها وتريد أن تكون كل السيدات فاشلة مثلها، موضحة "ملاحظة ستات كتير بتتهمني إني متحاملة على المرأة، أبدًا والله، أنا بعمل اللي بيريح ضميري عشان أقدم رسالة هتحاسب عليها قدام ربنا".

وتابعت: "لما أكون ضد الطلاق ده مش معنى إني بقول للست عيشي مع رجل خاين أو بخيل أو بيضربك، أبدا أنا ضد وبشدة وعمري ما بدافع عن شبه راجل أبدًا، أنا بريئة منهم".