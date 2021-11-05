أميرة عبيد: أتمنى عودة "الست" المصرية لسابق عهدها في العادات والتقاليد

قالت الإعلامية أميرة عبيد، أنها تتمنى أن تعود "الست المصرية" إلى سابق عهدها من حيث التمسك بالعادات والتقاليد، موضحة أنه يوجد نسبة كبيرة من السيدات مازالت تحتفظ بها، ولكن هناك شريحة منهم انجرفت عن الطريق لأفكار من شأنها خراب البيوت.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "أن الشريحة التي انحرفت عن المسار الصحيح، دول اللي لازم نطلع نوعيهم ونقولهم عمر الطلاق ما كان حل.. قوة الست في صبرها مع جوزها وعيالها، وعفت الست في خجلها وخوفها على عرض جوزها، المراة المصرية معرف عنها التدبير والصبر والعفة والخجل والتسامح والأمومة الطيبة والعقل الحكيم".

وتابعت، "قوة المرأة في احتواء جوزها في غضبة وستره في فقرة وقوته في ضعفة ثم الرضى بحالها معا، هي دي الست المصرية اللي حكى عنها التاريخ، هي دي المرأة اللي كل رجل بيدور عليها، هي دي الست اللي دور الإعلام يرجعها".