خبيرة أسرية توضح الفرق بين سند الزوج والأب للمرأة

وجهت الدكتورة عبير طلعت، استشاري العلاقات الأسرية، العديد من النصائح للزوجة من مواجهة ظروف الحياة والمجتمع، حتى لا تكون عبء ثقيل على أحد.

وأضافت الدكتورة عبير طلعت في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب على المرأة الاهتمام بتنمية مهارتها المختلفة وتثقيف نفسها بشكل مستمر، مضيفة يجب على المرأة أن تسعى ليكون لها أكثر من سند في الحياة بالإضافة إلى زوجها ووالدها.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، سند الزوج يكون مشروط، بقيامك بمهام البيت والأسرة ونيل رضاه، مضيفة أن الرجل دائما هو سند المرأة في الحياة ولا يمكن الاستغناء عنهم في الحياة، لافتة أنه قد يحدث أن يتخلى الرجل عن زوجته على عكس الأب لن يتخلى على ابنته، مضيفة: يجب على المرأة أن تثق في قدرة الله وأن تكون قوية لمواجهة أي ظروف قد تحدث لها.

وأشارت إلى أن الأب والزوج هما سند المرأة بعد الله سبحانه وتعالى، ولكن بينهما فرق فسند الأب غير مشروط سواء كانت سلوكها سوية أم لا فاشلة أم ناجحة.