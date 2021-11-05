أميرة عبيد: "جوزك كان فين وأنتي بتولدي".. سؤال كشف معادن الزوجات المصريات

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إنها صادفت سؤالا على إحدى مجموعات "فيسبوك" يضم ما يقرب من 4 ملايين سيدة وفتاة، كشف معادن نساء مصر.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "امبارح شوفت على جروب ستات كبير على فيسبوك، بوست عليه صورة والصورة دي عليها سؤال بيقول جوزك كان فين وأنتي بتولدي، وتعليقات الستات كلام مبهج ودعوات تعمر بيوت، هما دول يا جماعة الستات اللي عارفة قيمة الرجل هما دول اللي لازم نسلط الضوء عليهم".

وأردفت الإعلامية أميرة عبيد، أن المرأة المصرية الأصيلة التي تحافظ على العادات والتقاليد، وتصون زوجها في كل أحواله، لو استمرت بهذا الشكل لن نرى رجل خائن أو يفكر بالزواج مرة أخرى، ولا فتاة تسير عارية في الشارع، كما ستقل نسبة الطلاق أيضا.