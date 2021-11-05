أميرة عبيد توجه رسالة للزوجات: زوجك شريك حياتك وليس سندك

توك شو
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قالت الإعلامية أميرة عبيد إن السند الوحيد والدائم في حياة المرأة هو "ربنا" ثم عملها، وذلك لأن الأب في مرحلة عمرية معينة يحتاج من يساعده، موجهة رسالة للفتيات "والدك شالك وأنتي صغيرة، فلازم تحطيه تاج على رأسك وأنتي كبيرة لأن دا حقه عليكي".

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "أن زوجك هو شريك حياتك وليس سندك، دي الحقيقة اللي ستات مش عارفاها، في فرق كبير بين شريك الحياة وبين السند، أما شغلك هو السند هو القوة هو الكيان المتكامل ليكي حتى ولو كان شغلك ده صغير".

وتابعت، "أوعي تنسي أن الصغير بيكبر وأنتي عزيزتي المرأة اللي بتربي صغارك حتى يكبرو اجتهدي في شغلك حتى يبكر ويكون هو سندك الأعظم".

حملة هي وهما أخبار مصر اميرة عبيد خرابة البيوت العلاقات الزوجية
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