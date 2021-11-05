أميرة عبيد: سند المرأة الحقيقي هو شغلها ومستقبلها

قالت الإعلامية أميرة عبيد إن "سند" كلمة كبيرة جدا ولا يعرف معناها غير الأسوياء، وحينما تطلقها المرأة على الأب أو الزوج يجب عليها التفكير جيدا، موضحة "في ست رزقها في أبوها وفي ست تانية رزقها في جوزها وفي ست غيرهم فقدت الاتنين، معندهاش سند في الدنيا بعد ربنا غير شغلها".

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "في ست عندها كذا سند الأب والزوج والأخ وحاجات كتير، ولكن معندهاش الشغل اللي يسندها لو فقدت اللي عندها"، موضحة أن من وجهة نظري المتواضعة سند المرأة الحقيقي هو شغلها ومستقبلها ووضعها في المجتمع، المرأة نص المجتمع وبتخلف وتربي النص التاني يعني لازم تكون قوية وسند لنفسها ولكل اللي حوليها".

وتابعت، "أنا ضد الست اللي بتتجوز عشان جوزها يسندها، وضد البنات اللي بتخلص تعليم ولسه بتاخد مصروف من أبوها، وضد كمان الست اللي بتدور على السند في البشر حتى ولو كان أبوها أو جوزها".