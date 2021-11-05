أميرة عبيد تحذر من عمليات احتيال جديدة لاختراق الهواتف والحسابات

حذرة الإعلامية أميرة عبيد من عمليات احتيال جديدة لاختراق الهواتف والحسابات، قائلة "كتير منا بيعاني من سرقة حساباته علي السوشيال ميديا سواء علي الفيسبوك أو إنستجرام أو غيرهم..وكتير من الناس بتكون ضحية لابتزاز الهاكر (عالم الفضاء الخارجي ) المسمي بالإنترنت ملئ بالأسرار.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، الأمر لم يتوقف عند سرقة حساب علي الفيسبوك، الهاكر دلوقتي بيخترقوا التليفونات بما فيها الأحدث تقنية.. الهاكر يلجأ إلى حيل بسيطة وثغرات لا تخطر على البال لاختراق التليفونات والأجهزة الذكية عن طريق البرمجيات والتطبيقات الخبيثة، والتي تساعدهم في الوصول للعديد من بيانات الهاتف والبيانات الشخصية لكم وبعد كده يبتزوكم.

وأتمت قائلة: "الأفضل لنا أننا نكون حذرين من أي اكاونت غريب يبعتلنا أي لينك أو أي رسالة سواء علي الفيس أو الواتس وكمان البرامج اللي بنزها عمال علي بطال بيكون مدسوس فيها برامج خبيثة ممكن تضمر حياتكم.. أرجوكم حافظوا علي خصوصيتكم".