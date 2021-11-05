خبير تكنولوجي: الهواتف التي تعمل بنظام "الأندرويد" سهلة الاختراق

قال أحمد طارق، خبير تكنولوجي، إن هناك برامج متعددة خبيثة موجودة على الهواتف المحمولة "الموبايلات"، سواء بإذن صاحب الموبايل أو لا، وتعمل على اختراقها والتحكم في الرسائل أو الصور أو المستندات الموجودة فيه باختلاف أنواعها.

وأضاف أحمد طارق خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنه يجب عدم الوثوق في أي شخص للقيام بصيانة الموبايل في حال احتاج لذلك، بالإضافة لوجود طبقات وبرامج حماية قوية للهاتف والبيانات الموجودة عليه، وهو ما يصعب معه الوصول لمحتوياته.

وتابع أحمد طارق، الخبير التكنولوجي، أن الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" سهلة الاختراق مقارنة بهواتف "الآيفون"، الذي قد يتم اختراقه بطرق صعبة نظرا لتأمينه بشكل كبير.