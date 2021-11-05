خبير تقني يكشف الطرق الاحتيالية التي تهدف لتصيد المستخدمين

قال أحمد طارق الخبير التكنولوجي، إن الهاكر يستدرج ضحاياه عن طريق إغرائهم أو تقديم وعود وهمية من أجل الكشف جميع البيانات الحساسة، من خلال إرسال لينكات لأشياء معينة على حساب اهتمامات كل شخص.

وأضاف أحمد طارق خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الهكر يستخدم التريندات في اصطياد ضحاياه مثل تقدم مزايا أكثر من التطبيقات الأصلية، أو الروابط المشبوهة التي تعد المستخدمين بالحصول على هدايا وأموال عند النقر على الرابط أو إعادة إرسال الرسالة لعدة.

وتابع الخبير التكنولوجي، الهاكر يستدرج ضحاياه من خلال صفحات وهمية لاختراق هواتفهم، محذرا من خطورة الرسائل المنتشرة وتسجيل الدخول على من خلالها على أشياء لا يعلمها حيث يمكن للهاكر الاستيلاء على معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالضحية، ويستغل المعلومات التي يجمعها في بعض الأعمال الخاصة به.