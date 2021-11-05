خبير تكنولوجي يكشف أفضل طريقة لتأمين الموبايلات (فيديو)

توك شو
صورة تعبيرية لتأمين
صورة تعبيرية لتأمين الموبايلات
Advertisements

قال أحمد طارق، خبير تكنولوجي، إن هناك عدة خطوات لحماية الهواتف المحمولة من الاختراق من قبل برامج خبيثة مخصصة لذلك، وهو ما يجعله آمنا لحفظ الصور والمستندات االخاصة وغيرها من البيانات.

وأضاف أحمد طارق خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن من ضمن خطوات تأمين الحسابات تفعيل المصداقية الثنائية بالرقم وكذلك من خلال تطبيق جوجل "إف أي"، وهي أقوى البرامج لحماية الهواتف والحسابات من الاختراق.  

وتابع، أن هناك برامج متعددة خبيثة موجودة على الهواتف المحمولة "الموبايلات"، سواء بإذن صاحب الموبايل أو لا، وتعمل على اختراقها والتحكم في الرسائل أو الصور أو المستندات الموجودة فيه باختلاف أنواعها، موضحا أنه يجب عدم الوثوق في أي شخص للقيام بصيانة الموبايل في حال احتاج لذلك، بالإضافة لوجود طبقات وبرامج حماية قوية للهاتف والبيانات الموجودة عليه.

خبير تكنولوجي الأندرويد احمد طارق الهواتف المحمولة الموبايل اميرة عبيد
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل - "بند غريب" في عقد مبابي مع ريال مدريد

ميدو: سأحضر لقاء القمة.. ونجلي انتقل إلى بيراميدز

التسريبات تضرب الأهلي قبل القمة

راشفورد يعود لقائمة منتخب إنجلترا بعد غياب طويل بسبب الإسابة

عفت نصار: أتوقع حالات طرد في لقاء القمة.. والزمالك الأقرب للفوز

كمونة: توقعي فوز الأهلي على الزمالك 6-1 مرة آخرى.. دعابة

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 5-11-2021 في سوق العبور

المخابرات الصومالية تضبط طائرات مسيرة تركية في مطار مقديشو