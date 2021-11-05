خبير تكنولوجي يكشف أفضل طريقة لتأمين الموبايلات (فيديو)

قال أحمد طارق، خبير تكنولوجي، إن هناك عدة خطوات لحماية الهواتف المحمولة من الاختراق من قبل برامج خبيثة مخصصة لذلك، وهو ما يجعله آمنا لحفظ الصور والمستندات االخاصة وغيرها من البيانات.

وأضاف أحمد طارق خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن من ضمن خطوات تأمين الحسابات تفعيل المصداقية الثنائية بالرقم وكذلك من خلال تطبيق جوجل "إف أي"، وهي أقوى البرامج لحماية الهواتف والحسابات من الاختراق.



وتابع، أن هناك برامج متعددة خبيثة موجودة على الهواتف المحمولة "الموبايلات"، سواء بإذن صاحب الموبايل أو لا، وتعمل على اختراقها والتحكم في الرسائل أو الصور أو المستندات الموجودة فيه باختلاف أنواعها، موضحا أنه يجب عدم الوثوق في أي شخص للقيام بصيانة الموبايل في حال احتاج لذلك، بالإضافة لوجود طبقات وبرامج حماية قوية للهاتف والبيانات الموجودة عليه.