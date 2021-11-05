كيف يمكن حماية حساباتك علي السوشيال ميديا؟.. خبير تقني يوضح

توك شو
صورة تعبيرية لتأمين
صورة تعبيرية لتأمين الموبايل
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أكد أحمد طارق الخبير التكنولوجي، على ضرورة الابتعاد عن إظهار الهاتف المحمول أو الأميل على الأكونت للزائرين، مطالبا بضرورة استخدام كلمة سر قوية للتأمين، مضيفا أن الهاكر يستخدم التريندات في اصطياد ضحاياه مثل تقدم مزايا أكثر من التطبيقات الأصلية، أو الروابط المشبوهة التي تعد المستخدمين بالحصول على هدايا وأموال عند النقر على الرابط أو إعادة إرسال الرسالة لعدة.

وأضاف أحمد طارق خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، هناك بعض التطبيقات التي تحمي الصفحات من السرقة، ومنها تطبيق " google 2fa" للحماية.

وطالب الخبير التكنولوجي، جميع المستخدمين بعدم التفريط في هواتفك لأي شخص، لافتا أنه لا يوجد نظام تشغيل آمن بالكامل ولا كلمات مرور آمنة، لأن البرمجيات الحديثة يتم تطويرها باستمرار لحل شفرات كلمات السر الخاصة بالمستخدمين، ولحماية البيانات الخاصة بك يلزم عملية تشفير كاملة.
 

خبير تكنولوجي الأندرويد احمد طارق الهواتف المحمولة الموبايل اميرة عبيد
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