تصريحات فودين قبل مواجهة مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

أطلق فيل فودين نجم مانشستر سيتي، تحذيرا لمانشستر يونايتد، الغريم التقليدي لفريقه ومنافسه في المرحلة المقبلة من الدوري الإنجليزي، عقب تألقه في المباراة التي اكتسح فيها فريقه ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4 / 1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لاعب وسط المنتخب الإنجليزي افتتح التسجيل لفريقه في المباراة التي فاز فيها على كلوب بروج في ملعب "الاتحاد" أمس الأربعاء، ليقطع شوطا طويلا في سعيه للتأهل لدور الستة عشر من المسابقة الأوروبية الأغلى.

وبعد أن سبق لسيتي الفوز بنتيجة 5 / 1 في بروج، مكنت النتيجة فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا من تصدر المجموعة الأولى بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان، حيث يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من أخر مباراتين له في دور المجموعات من أجل التأهل للدور المقبل.

وتحول الاهتمام الآن إلى مباراة يوم السبت المقبل أمام مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد" في ديربي مدينة مانشستر الإنجليزي، حيث يسعى الفريق إلى تجاوز الهزيمة في أخر مباراتين أمام ويستهام في كأس الرابطة وكريستال بالاس في الدوري الاسبوع الماضي، فيما يسعى فودين للاستمتاع بتلك المباراة.

تصريحات فودين قبل مواجهة مانشستر يونايتد

وقال فودين (21 عاما ): "نحتاج إلى التعافي من أثار الهزيمتين ومن ثم دخول مباراة الديربي بثقة كبيرة".

وأضاف: " جاهزون للعب أمامهم مهما كانت صعوبة المباراة، لأننا نعلم جيدا مدى قوتهم على ملعبهم ووسط جماهيرهم، لكننا نتحلى بالثقة اللازمة".

وخسر مانشستر يونايتد أمام ليفربول صفر / 5 على ملعبه ووسط جماهيره الشهر الماضي، لكنه نجح في الفوز 3 / صفر على توتنهام قبل أن يتعادل مع أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ليساهم ذلك في تخفيف الضغط على المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

وأوضح فودين: "لقد حققوا نتائج جيدة في أخر مباراتين، لذلك سيتحلون بالثقة أيضا، ستكون مباراة مليئة بالتحديات وأنا أتطلع لها".