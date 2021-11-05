منظمة الصحة العالمية توجه تحذيرا هاما لغير الحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

شدد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، على أهمية حصول المواطنين على لقاح كورونا، مشيرا إلى أن الأشخاص غير المطعمين في خطر كبير، ويهددون المنظومة الصحية، ويؤثرون على معدلات الوفاة.

وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الدراسات تشير إلى أن كل لقاحات كورونا تحمي بنسبة 90% من دخول المستشفيات، وبنسبة تتجاوز 98% تحمي من الوفاة.

وقال إن لقاح كورونا لا يمنع حدوث الإصابة ولكن يقلل بنسبة كبيرة حدوث المضاعفات، منوها بأن الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا تكون غالبا بين غير المطعمين.

ونوه بأن من المتوقع زيادة حالات الإصابة خاصة وأننا مقبلين على فصل الشتاء، ولكن الأمر الجيد أن معدلات الوفاة تنخفض بسبب اللقاحات.

ولفت استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن اللقاح لن يقضي على الجائحة ولكن الحصول عليه مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية سينهي على الجائحة، متوقعا أن الوضع الوبائي في 2022 سيكون أفضل مع ازديان نسبة الحاصلين على اللقاح.