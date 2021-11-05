النفط يرتفع بعد رفض "أوبك+" دعوة لزيادة الإمدادات



ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت "أوبك" وحلفاؤها (أوبك+) دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.

وارتفع خام برنت 82 سنتًا بما يعادل أكثر بقليل من واحد بالمئة إلى 81.36 دولار للبرميل في نحو الساعة 0146 بتوقيت جرينتش، بعدما خسر نحو اثنين بالمئة يوم الخميس.

وزاد الخام الأمريكي 97 سنتًا أو 1.25 بالمئة إلى 79.78 دولار للبرميل بعدما خسر 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

واتفقت "أوبك+" في اجتماع يوم الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًا من ديسمبر (كانون الأول)، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.