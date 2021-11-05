موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في كلاسيكو الدوري المصري

يتجهز النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانلثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة. في تمام الساعة الثامنة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة الدولي.

كما يطمح النادي الأهلي في تحقيق الانتصار خلال هذا اللقاء من أجل مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، واستعادة لقب الدوري العام بعدما تمكن الزمالك من تحقيقه العام الماضي.

ومن جانبه، يدخل يدخل الزمالك حالم اللقب مباراة اليوم من أجل استمرار المنافسة على صدارة جدول الترتيب، والحفاظ على لقب الدوري العام الذي تمكن من تحقيقه الموسم الماضي.