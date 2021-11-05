هند صبري تكشف كواليس زيارتها إلى مخيم بين بنجلادش وبورما

تصدرت الفنانة هند صبري مؤشرات محرك بحث جوج اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر، حيث حلت ضيفة في في برنامج “معكم” المذاع على فضائية “CBC”، بالأمسالخميس والذي تفدمخ الإعلامية منى الشاذلي.

كواليس زيارة إلى مخيم بين بنجلادش وبورما

قالت هند صبري إنها التقت بسيدات من أقلية الروهينجا المسلمة والمضهدة في المنطقة الحدودية بين بورما وبنجلادش، لافتة إلى أنها هي من طلبت الحضور إلى المخيم الموجود هناك بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي مواصلة::الناس هناك هربت من بورما على بنجلادش مشي وسط سلسلة جبال بعيالهم وجدودهم وأباهاتهم، وكان فيه ناس بتموت وسط الرحلة، وكان في اغتصابات بيتعرض لها النساء، والمخيم ده فيه 2 مليون في الوقت الحالي، والمخيمات فيها أمل لأن الناس فيها عاوزين يكملوا عشان فيه سيدات من إسبانيا والعراق وتونس ومصر بيساعدوا الناس اللي عايشة في المخيم عشان حياتهم تبقى أفضل".

وتابعت هند صبر خلال استضافتها في برنامج “معكم” المذاع على فضائية “CBC”، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي "مدير المشروع الأمريكي كان متضايق إني جيت، وقالي انتوا بتيجوا تخدوا اللقطة وتنزلوا الصورة على إنستجرام، قولت له انت جزء من كلامك حق، بس فيه ناس عاوز تساعد مش كله جاي يخد اللقطة"،

قالت الفنانة هند صبري، إنها تمارس الرياضة في حديقة منزلها بشكل منتظم، حيث تتواصل مع مدربها أون لاين، لافتة إلى أن الرياضة أصبحت طابعا يوميا لها، متابعة: "بعد ما تخنت وفشولت وخلفت بنتين، بقيت الرياضة بالنسبة واجب يومي لازم اعمله".

وأضافت هند صبري، أنها ارتدت اللون الأصفر بالصدفة في الدورة الأخيرة لمهرجان الجونة السينمائي، وارتدت أيضا الفنانة ياسمين صبري نفس اللون، لذا طلبت الحصول على صورة معها، لافتة إلى أنه يوجد ود مع جميع أصدقائها وزملائها في الوسط الفني حتى إذا لم تقابلهم بشكل مستمر.