وصلة رقص حريئة لـ دينا الشربيني مع حسن أبو الروس (فيديو)

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دينا الشربيني وحسن
دينا الشربيني وحسن أبو الروس
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تاول نشطا السوشيال ميديا وجمهور الفنانة دينا الشربيني فيديو جديد تظهر فيه وهي ترقص أمام حسن أبو الروس على أنغام أغنيتهما “فلتت مني” التي طرحاها مؤخرا، ووقف أبو الروس خلال الحفل ليغنيها.

رغم ما أثير قبل أسابيع عن وقوع خلافات بين الفنانة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس منذ مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي الدولي مؤخرا.

وكان الفنان حسن أبو الروس قد لفت الأنظار خلال مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي الدولي إلى جانب ظهوره المتواصل مع الفنانة دينا الشربيني للترويج لأغنيتهما «فلتت مني»، ولكن شهدت الأيام الأخيرة للمهرجان تغيب الثنائي عن الظهور معا، وتجنبت دينا الحديث عن الأغنية مجددا، واكتفت بنشر تجاوز الكليب مليون مشاهدة عبر حسابها الرسمي على انستجرام قبل ما يزيد عن أسبوع.

يذكر أن دينا الشربيني طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة «فلتت مني»، التي شاركها فيه الفنان حسن أبو الروس، وتم تصويره وسط البحر في مدينة الجونة، والتى ظهر الثنائي فيه بشكل مختلف، والأغنية من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل.

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