تحذير من الأرصاد.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت الأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021، جبق قالت الأرصاد إن حالة الطقس اليوم معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

كما حذرت الأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، كما تكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما يأتي البحر الأحمر تكون معتدل، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

الدرجة العظمى / الدرجة الصغرى



درجات الحرارة في القاهرة 28 19

درجات الحرارة في الإسكندرية 27 19

درجات الحرارة في وادي النطرون 28 18

درجات الحرارة في طنطا 28 19

درجات الحرارة في شبين الكوم 28 20

درجات الحرارة في دمنهور 28 19

درجات الحرارة في بلطيم 27 20

درجات الحرارة في مطروح 26 18

درجات الحرارة في السلوم 27 15

درجات الحرارة في سيوة 31 15

درجات الحرارة في بورسعيد 27 21

درجات الحرارة في دمياط 27 21

درجات الحرارة في لزقازيق 28 17

درجات الحرارة في المنصورة 28 17

درجات الحرارةا في لإسماعيلية 28 20

درجات الحرارة في السويس 28 18

درجات الحرارة في العريش 27 19

درجات الحرارة في رفح 27 18

درجات الحرارة في رأس سدر 29 19

درجات الحرارة في نخل 27 11

درجات الحرارة في نويبع 29 22

درجات الحرارة في طابا 28 20

درجات الحرارة في كاترين 25 14

درجات الحرارة في الطور 30 18

درجات الحرارة في شرم الشيخ 31 23

درجات الحرارة في الغردقة 31 22

درجات الحرارة في مرسى علم 31 21

درجات الحرارة في الفيوم 29 17

درجات الحرارة في بني سويف 29 17

درجات الحرارة في المنيا 30 17

درجات الحرارة في أسيوط 31 16

درجات الحرارة في سوهاج 32 18

درجات الحرارة في قنا 32 19

درجات الحرارة في الأقصر 34 19

درجات الحرارة في أسوان 34 21

درجات الحرارة في إدفو 34 21

درجات الحرارة في أبو سمبل 34 22

درجات الحرارة في الوادي الجديد 34 18

درجات الحرارة في شلاتين 32 19

درجات الحرارة في أبو رماد 31 20

درجات الحرارة في حلايب 29 21

درجات الحرارة في رأس حدربة 29 22