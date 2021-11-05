تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن آخر المستجدات في ملف تجديد عقد المحترف المغربى أشرف بن شرقى مع إدارة الزمالك.



وذكرت التقارير وجود ضغوطات قوية من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء، على اللاعب وشقيقه ووكيل أعماله، من أجل حسم ملف استمراره خلال الساعات المقبلة.



وأبدى بن شرقى موافقته على زيادة الشرط الجزائى فى عقده إلى 2 مليون دولار، على أن يتم تفعيله من الموسم الثانى.



وطلب أشرف بن شرقى بعض الأمور، وأبلغ بها إدارة الزمالك، على النحو التالى: الحصول على زيادة بنسبة 40% من قيمة عقده الحالى، والحصول على 50% من مقدم التعاقد كاش.



ويستعد الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

