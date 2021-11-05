نجل حجاج عبد العظيم يكشف حقيقة علاقته بريهام حجاج

انتشر اسم الفنانة ريهام حجاج، حيث أن هناك تشابه بين أسماء الفنانين وأبنائهم، يجعل اجلمهور يعتقد أن ريهام شقيقة خالد نحل الفنان الكبير حجاج عبد العظيم، ولكن سرعان ما نفى ذالك الأمر عبر فيديو في انستجرام".

نشر نجل الفنان حجاج عبدالعظيم "خالد"، مقطع فيديوعبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يكشف من خلالها، الغموض وراء سبب غياب الفنانة ريهام حجاج عن حفل زفاف شقيقته دنيا.



وقال خالد: "بعمل الفيديو ده عشان ريهام حجاج.. ناس كتير بتسألني، إزاي ريهام حجاج متجيش الفرح؟.. إزاي ريهام مش في الصور؟.. هي ريهام حجاج أختك".

وتابع: "بجد والله شرف ليا إنه ا تكون أختي، وعلى راسي من فوق.. بس ريهام حجاج مش بنت حجاج عبدالعظيم، هو عنده اتنين هما خالد ودنيا.. فأنا بوضح الكلام ده عشان الناس اللي بتسأل في الموضوع ده.. ريهام حجاج أتشرف بيها، لكن هي مش شقيقتي".



واحتفل الفنان حجاج عبد العظيم، بحفل زفاف ابنته دنيا، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور الأهل وأصدقائه من الوسط الفني.