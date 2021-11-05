بيدري يقترب من العودة لبرشلونة

الفجر الرياضي
بيدري
بيدري
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أصبح الإسباني الشاب بيدري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، قريبًا من العودة إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.


وأكدت تقارير صحفية، أن عودة بيدري بعد فترة التوقف الدولي، ستكون بمثابة صفقة جديدة لبرشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز الذي أصبح قريبًا من تدريب البرسا.


وذكرت أن بيدري سيكون في حالة ممتازة ويتعافى بشكل كامل بعد التوقف الدولي، وسيكون متاحا للمشاركة ضد إسبانيول في الديربي وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا.


جدير بالذكر أن بيدري لم يشارك هذا الموسم سوى في 4 مباريات 2 بالدوري الإسباني، ومثلهما في دوري أبطال أوروبا، بمجموع دقائق 310 دقائق.
 

بيدري برشلونة تشافي هيرنانديز
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