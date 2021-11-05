محافظ الجيزة يوجه بوضع جدول زمني لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعًا لوضع جدول زمنى للانتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، سواء التي لم يتم التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع عليها أو التى لم يثبت المنتفعين بها جديتهم فى استكمال باقي إجراءات التقنين ورد حق الدولة.

كما وجه المحافظ، بإزالة كافة التعديات على حرم نهر النيل والمصارف وأسفل الخطوط الهوائية (الضغط العالي) وعلى جانبي خطوط السكك الحديدية وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والتعامل الحازم حيال تلك المخالفات على أن يتم رفع تقرير يومي بنتائج الأعمال للوقوف على مجهودات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية.



وخلال الاجتماع اطلع محافظ الجيزة على الموقف الحالى لإزالة التعديات ونسب تنفيذ الأعمال بنطاق الأحياء والمراكز كما ناقش المعوقات التي تواجه كل جهة وسبل معالجتها لتحقيق معدل انجاز أعلى خلال المرحلة المقبلة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة العمل ككيان واحد ورفع درجة التنسيق والتعاون لإسراع وتيرة العمل وتوحيد القرارات الصادرة في ذلك الشأن مع تدقيقها جيدا للالتزام بالجدول الزمنى لإزالة كافة التعديات بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الدولة تخطو بخطى ثابتة نحو القضاء على العشوائية فى البناء وإزالة التعديات وضبط منظومة العمران.



كما شدد المحافظ على مراجعة كافة قرارات الإزالة السابقة لمخالفات التعدي لتسوية القرارات التى تصالح أصحابها عليها عدا تلك الغير مستوفاة لاشتراطات التصالح لحين البت في الموقف القانوني لكل منها وتكثيف الرقابة والمتابعة لرصد أي حالات تعد جديدة والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



