أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 5-11-2021 في مصر

يبحث الكثيرون عن أسعار الأسمنت اليوم الجمعة الموافق الخامس من نوفمبر 2021، وهي من العمليات البحثية التي يتم البحث عنها بشكل يومي نظرا لأهميتها الكبيرة والمتزايدة، والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.



أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

ونقدم عبر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائنا ومتابعينا الكرام، العديد من الخدمات التي تهم المواطنين من بينها أسعار الأسمنت والحديد والدواجن، إلى جانب خدماتنا المعلوماتية الخبرية التي تواكب الأحداث لحظة بلحظة.

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 5-11-2021

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الأعزاء أسعار الأسمنت اليوم الجمعة في السطور التالية:

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت المسلح 1100 جنيه للطن

أسعار الأسمنت السويس 985 جنيها للطن

أسعار الأسمنت السويدي 1110 جنيهات للطن



أسعار الأسمنت حلوان 1060 جنيها للطن

أسعار الأسمنت الصخرة 965 جنيها للطن

أسعار الأسمنت سيناء 1130 جنيها للطن



أسعار الأسمنت أسوان 940 جنيها للطن

أسعار الأسمنت العسكري بني سويف 1030 جنيها للطن

أسعار الأسمنت النصر 1060 جنيها للطن

أسعار الأسمنت المخصوص 1060 جنيها للطن